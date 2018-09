Bandarilheiro Pedro Gonçalves diz adeus às arenas

O bandarilheiro, Pedro Gonçalves, considerado como um dos melhores da sua geração, vai deixar a actividade numa corrida a realizar na praça de toiros de Santarém, no dia 21 de Outubro, com início marcado para as 16h00.

A corrida destaca-se pelo facto de apresentar um cartel aliciante. Actuam os cavaleiros Manuel Jorge Oliveira, Joaquim Bastinhas, Ana Batista e Manuel Oliveira. No toureio a pé vão estar Eduardo Oliveira (já retirado), Nuno Casquinha, João Augusto Moura e Diogo Peseiro.

Os sete toiros são das Ganadarias Prudêncio, Veiga Teixeira e Quinta de Mata-o-Demo (para a lide a cavalo) e das Ganadarias Murteira Grave, Falé Filipe, Calejo Pires e José Augusto Moura (para o toureio a pé). A pega da noite vai estar a cargo de uma selecção de forcados capitaneada por Francisco Vassalo.

Pedro Gonçalves despede-se das arenas no ano em que cumpre 30 anos de alternativa. Recebeu-a no Campo Pequeno, das mãos do António Badajoz, na corrida de despedida do cavaleiro José João Zoio. Antes de se tornar bandarilheiro, Pedro Gonçalves iniciou o seu percurso nas arenas como forcado nos Amadores da Azambuja.

As reservas podem ser efectuadas através do contacto telefónico 912 542 477.