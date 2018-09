Coleccionadores de pacotes de açúcar vão invadir Santarém

Santarém vai ficar mais doce durante o fim-de-semana de 22 e 23 de Setembro, com o 14.º Encontro Internacional de Coleccionadores de Pacotes de Açúcar (PORTSUGAR). O evento vai decorrer na Casa do Campino, em Santarém, e todo o açúcar retirado dos pacotes vai ser oferecido à Associação Portuguesa Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Santarém. Até agora, já estão inscritos 150 participantes vindos de todo o país e de Espanha, Itália, França, Alemanha e República Checa.

“O pacote de açúcar é um autêntico veículo de comunicação e, por isso, é uma oportunidade de promover o concelho e divulgar as suas tradições”, refere a vereadora do município, Inês Barroso, lembrando que a autarquia apoiou com 3.500 euros o Clube Português de Coleccionadores de Pacotes de Açúcar (CLUPAC), organizador do encontro.

A apresentação da iniciativa teve lugar na quinta-feira, 13 de Setembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, e contou com a presença da vereadora Inês Barroso, o presidente da direcção do CLUPAC, Adolfo Lopo, e Paulo Marques, representante local do CLUPAC.

O PORTSUGAR é um encontro que se realiza desde 2002 e proporciona não só a troca de pacotes de açúcar, mas também momentos de convívio entre os colecionadores de pacotes de açúcar. No final, todos os periglicófilos que participam neste encontro recebem uma série promocional de 10 pacotes de açúcar com imagens de Santarém, já distribuída a nível nacional pela Delta, e mais 60 pacotes exclusivos do encontro com outras imagens representativas da cultura do concelho.

Sexta-feira, 21 de Setembro, vai ser o dia chegada dos participantes e de um jantar convívio onde vai ser entregue o cartaz para o próximo ano ao representante do concelho escolhido para receber em 2019 o encontro.

No sábado, dia 22, é dia de trocas de pacotes de açúcar, sendo que das 16h00 às 18h00, o evento é aberto ao público. No dia seguinte, os coleccionadores vão visitar alguns locais do concelho e podem participar nos jogos tradicionais.



Paralelamente, no âmbito do apoio a actividades de interesse municipal da natureza cultural e recreativa, competência conferida às câmaras municipais, foi também assinado hoje um acordo de parceria que regula a realização deste evento.