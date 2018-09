Livro “Rio Tejo” e projecto “Por este Rio Acima” apresentados em Torres Novas

Carmona Rodrigues apresentou esta quinta-feira, 13 de Setembro, o livro "Rio Tejo" na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, no Jardim das Rosas, em Torres Novas.

O autor esteve acompanhado pela representante dos CTT, que edita o livro, Ana Filipa Infante, pelo vice-presidente da autarquia torrejana, Luís Silva, e por Rui Pires, proponente do projecto 343 do Orçamento Participativo Portugal “Por este Rio Acima”, também apresentado no local.

Carmona Rodrigues, docente e profissional em engenharia civil, no ramo de hidráulica, revelou que a sua vida profissional está intrinsecamente ligada à água, em especial à dos rios, e foi por isso com muito gosto que aceitou o desafio de Francisco Lacerda, dos CTT, para escrever uma publicação dirigida ao grande público, que vai além dos aspectos estritamente técnicos, tentando "perceber a história e a evolução do Tejo, as vicissitudes por que passou e como gostaríamos de o ver no futuro".

"Todos nos devemos apropriar do rio colectivamente, é um bem comum que passa de geração em geração e é importante cuidar dele para que possa ser passado aos nossos filhos e aos nossos netos nas melhores condições possíveis", referiu Carmona Rodrigues.

Esta passagem de testemunho de um património comum está também na base do projecto 343 do Orçamento Participativo Portugal “Por este Rio Acima”, apresentado por Rui Pires. Segundo o proponente, o projecto, que estará a votação até dia 30 de Setembro, pretende fazer uma identificação do estado das nascentes dos afluentes do rio Tejo e de aldeias próximas que tenham sofrido considerável despovoamento desde final do século passado, enriquecendo estes locais com cultura, preferencialmente proporcionada por pessoas com raízes nesses territórios.

Para Ana Filipa Infante é um regalo para o olhar folhear este livro e descobrir a riqueza do rio Tejo, à semelhança do que os CTT já haviam feito em 2012 sobre o rio Douro.

Depois da apresentação o autor autografou os livros adquiridos, enquanto Rui Pires captou assinaturas para o seu projecto e tentou angariar alguns fundos de apoio com a venda de t-shirts alusivas ao tema.