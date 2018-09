Dia sem carros em Santarém corta trânsito na Praça do Município

A Câmara de Santarém vai celebrar o Dia Europeu Sem Carros, no dia 22 de Setembro, com o encerramento simbólico da Praça do Município ao trânsito automóvel entre as 07h00 e as 18h00. Do programa para essa data consta ainda o Encontro de Bicicletas Clássicas em Santarém, pelas 10h30, com um percurso pelo centro histórico de Santarém. O ponto de encontro é na Praça Sá da Bandeira (Largo do Seminário).

Pelas 11h00, no Jardim das Portas do Sol, há uma aula aberta de yoga para todos e animação desportiva para pais e filhos.