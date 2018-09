Alcanena recebe festival de marionetas

O concelho de Alcanena vai receber alguns espectáculos da segunda edição do Manobras – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas. Uma iniciativa que decorre nos 11 municípios que fazem parte do Artemrede entre ao dias 14 de Setembro e 31 de Outubro.

Em Alcanena, “Muita Tralha Pouca Tralha” (Catarina Requeijo e Formiga Atómica) é apresentado no dia 23 de Setembro, pelas 11h00, no Largo da Igreja, no Malhou. No dia 29 de Setembro, o espectáculo “Modos de Ver” decorre pelas 14h00, no Cine-Teatro São Pedro, em Alcanena e, no dia 30 de Setembro, pelas 16h00, Monsanto recebe o espectáculo “Dans L'Atelier/ No Atelier” (Alain Moreau).