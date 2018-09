Santarém distingue atletas do concelho

Uns vestidos a rigor com o emblema do clube ao peito, outros com um pé de dança. Foi assim que os 392 atletas do concelho que subiram ao pódio em campeonatos regionais, nacionais ou internacionais, receberam a sua distinção em mais uma gala de reconhecimento de mérito desportivo na sexta-feira, 15 de Setembro, em Santarém. Uma cerimónia que reconheceu os atletas que alcançaram resultados de excelência durante a época 2017/2018.

A título individual foram distinguidos os atletas Alexandre Montez (triatlo), Bruno Silva (Tiro), Maria Martins e João Ferreira (Ciclismo), Margarida Bandeira (BTT), Luís Correia (Motocross) e João Reis (Patinagem artística).

Já a nível de clubes foram premiados 21 atletas da Escola Municipal de Natação – Viver Santarém, dois atletas da Associação Desportiva de Aldeia da Ribeira, 10 atletas da Associação de Dança Desportiva de Tremês, 21 atletas da Força Interior – Associação de Kempo Chinês de Santarém, seis atletas do Centro Cultural e Recreativo de Aldeia da Ribeira – Dance School, três atletas do Centro Karaté Amicale de Santarém, dois atletas do Gimnoclube de Santarém, quatro atletas do Clube de Canoagem Scalabitano, quatro atletas do New Star Dance Clube, a equipa de sub-16 masculinos do Rugby Clube de Santarém, a equipa escalão de juniores do Centro de Cultura e Recreio Moçarriense e as equipas de sub-14 e sub-19 femininos do Santarém Basket Clube.

Quanto a títulos colectivos, foi reconhecido o Vitória Clube de Santarém pelos vários títulos conquistados no futsal. A cerimónia premiou ainda os alunos dos Agrupamentos de Escolas do concelho que destacaram no desporto escolar e os atletas da APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental que se destacaram no desporto especial.