Bebé espancado pelo padrasto em Vila Franca de Xira

Um bebé com cerca de ano e meio foi agredido com violência pelo padrasto, no domingo 16 de Setembro, no concelho de Vila Franca de Xira.



O caso foi denunciado por Luís Vieira, pai do bebé numa publicação no Facebook, acompanhada de fotografias chocantes que mostram a violência das agressões, sendo visíveis hematomas no rosto do bebé.



Referindo-se ao agressor, Luís Vieira escreve naquela rede social: "Deixou a cara do meu filho no estado em que está". A publicação gerou uma onda de revolta e foi amplamente partilhada.



Após as agressões, o padrasto contactou a mãe a dizer que o bebé tinha batido contra as grades da cama.



O bebé foi hospitalizado e o caso está a ser investigado pela PSP.