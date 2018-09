Câmara de Almeirim já reparou desleixo na Escola de Marianos

A escola abriu na segunda-feira com vários problemas e sem mesas nem cadeiras. Vereadora esteve no local mas foi o presidente que resolveu a situação.

A escola de Marianos, concelho de Almeirim, já está a funcionar desde terça-feira, depois de a câmara ter reparado todas as deficiências que impediram os alunos de iniciarem as aulas na segunda-feira, como estava previsto.

A situação de desleixo foi resolvida após o protesto dos pais e da deslocação ao local presidente da autarquia, Pedro Ribeiro, uma vez que a vereadora da Educação, Maria Emília Moreira, não conseguiu dar uma solução para o problema.

Maria Emília Moreira esteve mais preocupada em expulsar os jornalistas da escola, para tentar impedir os jornalistas de verem o estado em que se encontrava as instalações. Mas O MIRANTE teve acesso a imagens do interior da escola, recolhida por pais dos alunos, que mostravam lixo pelo chão, salas sem mesas nem cadeiras, tectos estragados, tampas de esgoto do recreio partidas.

Pedro Ribeiro, mais de seis horas depois do acontecimento foi para a sua página pessoal do Facebook dizer que estava tudo em condições e punha em causa a data das imagens do maus estado da escola. No entanto também não permitiu que os jornalistas vissem o espaço.

Entre as intervenções feitas pela autarquia durante a tarde, estão a colocação de uma vedação junto à igreja e a retirada do recreio de um cabo de aço de sustentação de um poste, que punha em causa a segurança das crianças.

Foram também reparadas a entrada na escola, que tinha o pavimento degradado, e as caixas de esgoto no recreio, bem como retirado o tronco de uma árvore velha e colocadas lâmpadas na entrada do alpendre e cortinas.

O refeitório e a cozinha que estavam sujas e cheias de caixas e sacos de lixo, foram limpos.