Encontrada morta em Almeirim não foi vítima de qualquer crime

A Polícia Judiciária não encontrou nenhum indício de crime no caso de Adozinda da Conceição Pinto, de 65 anos, encontrada morta no quarto que tinha alugado num prédio da rua Bernardo Gonçalves, em Almeirim. Na cidade correram vários boatos de que a falecida tinha sido vítima de homicídio e apresentava sinais de violência, mas as autoridades e as perícias feitas no local nada comprovaram nesse sentido.

Adozinda não era vista desde segunda-feira, 10 de Setembro, e foi encontrada na quarta-feira, depois da dona do apartamento ter estranhado a sua ausência. Quando a GNR se deslocou ao local, a reformada estava no quarto, deitada na cama, já em decomposição. A Guarda chamou a Judiciária apenas porque não foi encontrada a carteira e o telemóvel da falecida, que continuam por aparecer. A autópsia foi determinante para afastar o cenário de crime, uma vez que se concluiu que a causa da morte foi um enfarte do miocárdio.

Adozinda da Conceição Pinto era natural do concelho de Vila Franca de Xira e residia há cerca de cinco anos em Almeirim.