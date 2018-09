Apresentado o livro que conta a história do advogado que quis acabar com O MIRANTE

No início da apresentação do livro "O Processo - Tentativas de condicionamento da informação em Portugal", da autoria do jornalista, investigador e escritor Orlando Raimundo, que decorre desde as três da tarde na redacção de O MIRANTE, o Administrador do jornal, Joaquim António Emídio, prometeu continuar a "pensar noutras formas de denunciar a justiça para ricos e a justiça para pobres", sistema que vigora em Portugal.

Segundo as suas palavras, "o processo que o livro conta em formas de ensaio, quase romance, não explica mas evidencia como foi possível enganar a justiça de forma descarada inventando e fazendo gato-sapato dos tribunais e dos seus representantes."

O livro, uma edição da Rosmaninho - Editora de Arte, que já está à venda, conta a tentativa feita pelo advogado Oliveira Domingos, que trabalhou para a câmara de Santarém contratado pelo ex-presidente, Rui Barreiro, de acabar com o jornal O MIRANTE, por ter ficado desagrado com uma notícia ali publicada sobre uma indemnização de cerca de meio milhão de euros, que ele exigia ao município. O processo , durante o qual Oliveira Domingos chegou a pedir uma indemnização de cerca de 27 milhões de euros, só terminaria no Supremo Tribunal de Justiça com a absolvição dos proprietários e do então director editorial do jornal.