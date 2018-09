Caminhar pelo Coração a 29 de Setembro

O Laboratório de análises clínicas ClinLab, leva a efeito em Abrantes, em parceria com a Clínica médica Dr. Jorge Alcaravela, a iniciativa Caminhar pelo Coração, num percurso S. Lourenço - Centro Histórico de Abrantes - S. Lourenço, no Sábado, 29 de Setembro - Dia Mundial do Coração. As inscrições estão abertas até dia 26. O valor da inscrição é de 5 euros e inclui um kit com t-shirt e mochila. A inscrição com almoço custa 10 euros. O valor das inscrições reverte na totalidade para a Fundação Portuguesa de Cardiologia. As inscrições podem ser feitas pelos telefones 912 520 450 e 241 366 339. Mais informações em www.clenlab.pt.