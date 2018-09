Rede social de Vila Franca de Xira é uma das mais fortes e experientes do país

O concelho de Vila Franca de Xira é um “exemplo nacional” na criação de uma rede social de apoio aos mais desfavorecidos, sendo hoje um dos concelhos do país onde esta rede é mais forte e experiente. Os elogios foram deixados na manhã de quarta-feira, 19 de Setembro, em Vila Franca de Xira, pelo ministro do trabalho, solidariedade e segurança social, Vieira da Silva, que participou numa conferência alusiva aos 20 anos da criação da rede social vilafranquense. A rede social é uma plataforma que agrega várias associações e parceiros empresariais visando dar uma resposta integrada ao combate à pobreza e exclusão social e a promoção do desenvolvimento local.

“A rede social de Vila Franca de Xira foi uma das primeiras a ser constituídas no país. Vila Franca de Xira teve um papel emblemático no lançamento e consolidação das redes sociais a nível nacional. Foi um concelho que teve a capacidade de perceber, na sua plenitude, a importância destas estruturas”, frisou o governante. Actualmente estão envolvidas na estrutura de Vila Franca de Xira mais de uma centena de instituições do sector público e privado.

“Ao longo dos últimos 20 anos esta rede soube manter-se activa, numa lógica de parceria e valorizando o papel de cada instituição da economia local, que movimenta um valor significativo, fazendo deste um concelho rico e de grande dinâmica económica. A rede de Vila Franca de Xira é emblemática, é uma das mais poderosas do país e da Área Metropolitana de Lisboa”, elogiou o governante. No último ano a Segurança Social entregou mais de 22 milhões de euros às instituições locais. O presidente do município, Alberto Mesquita (PS), valorizou o “património de experiência consolidado” da rede vilafranquense e a criação de respostas sociais que, até então, eram inexistentes. “Temos orgulho do caminho percorrido e dos bons resultados, este é um momento de celebração e reflexão. Hoje o sucesso deste projecto só é possível graças a todos os parceiros que o integram”, refere.

