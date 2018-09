Santarém assinala Jornadas Europeias do Património

O lançamento da publicação “Santarém. Carta Arqueológica Municipal” é um dos momentos marcantes do programa comemorativo das Jornadas Europeias do Património em Santarém. A obra é apresentada no sábado, 29 de Stembro, pelas 16h00, no anfiteatro do Jardim das Portas do Sol. Na manhã desse dia decorre ainda um concurso de fotografia sob o mote “Património, memória e fotografia”.

Dois dias antes, a 27 de Setembro, é apresentada a Carta Arqueológica de Almoster, na igreja do Mosterio de Santa Maria de Almoster, pelas 21h30. Dá-se aí início a um ciclo de apresentações das cartas arqueológicas de cada uma das freguesias do concelho de Santarém.

De 28 a 30 de Setembro, a localidade de Aramanha recebe uma exposição de artesanato da autoria de Jacinto Ferreira vinculada ao tema “A história do ciclo do trigo”. É na Rua da Fonte, nº 24.