Aldeia de Queixoperra convida Marcelo para Festival da Chanfana

No Centro Recreativo e Cultural de Queixoperra está tudo pronto para receber o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Festival da Chanfana que acontece a 29 de Setembro. Esta aldeia, do concelho de Mação, promove há cinco anos um dos pratos típicos da região e atrai à aldeia comensais de vários pontos do país. “Este ano estamos na expectativa de poder receber e servir também o Senhor Presidente da República. Seria uma grande honra para a aldeia, e para o concelho de Mação”, avança Lurdes Vicente, da organização do evento.

A ideia do convite surgiu na sequência das férias do Presidente em algumas das zonas afectadas pelos incêndios de 2017. Mação ficou fora do roteiro e pretende com este convite receber a visita de Marcelo.

Tal como em edições anteriores, o V Festival da Chanfana de Queixoperra vai ter lotação esgotada, com todos os lugares disponíveis já reservados. O Centro Recreativo e Cultural de Queixoperra, responsável pela organização do evento, equaciona um novo formato capaz de receber mais pessoas em próximas edições.