Criança de três anos adormece e fica esquecida em autocarro escolar

No segundo dia de aulas para as crianças do jardim-de-infância do Centro Escolar de Assentis e Chancelaria, concelho de Torres Novas, um menino de três anos adormeceu e ficou esquecido no transporte escolar.

De acordo com Teresa Fernandes, directora adjunta da direcção operacional de Torres Novas da Rodoviária do Tejo, o incidente aconteceu ontem, 19 de Setembro, pelas 08h45, num autocarro de 55 lugares daquela empresa, onde seguiam mais de 30 crianças, o motorista e duas vigilantes. Segundo a responsável, vários meninos sentiram-se mal no transporte e a prioridade ao chegarem ao centro escolar foi dar resposta aos que ainda apresentavam sintomas de vómito. Como se trata de um local onde é difícil estacionar, todo o processo de retirada das crianças do autocarro e posterior limpeza do mesmo foi feito rapidamente e ninguém se apercebeu de que um menino de três anos tinha ficado enroscado no seu lugar, a dormir.

A situação foi detectada quando a mãe telefonou para o motorista do autocarro, depois de alertada pela escola sobre a falta da criança. O motorista encontrou a criança ainda a dormir, no seu lugar. O percurso entre o Centro Escolar e a Rodoviária de Torres Novas, onde estava estacionado veículo, demora cerca de um quarto de hora.