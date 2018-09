Esfaqueada depois de apresentar 12 queixas por violência doméstica

Foram pelo menos 12 as queixas que Iolanda António, de 34 anos, natural de Vila Franca de Xira, apresentou na PSP devido aos maus tratos inflingidos pelo ex-companheiro. Viveu um ano de terror, entre ameaças, violência física e psicológica, até ser esfaqueada sete vezes, em pleno dia, na via pública, no dia 29 de Agosto, na zona do Bom Retiro, em Vila Franca de Xira. O ex-companheiro, Amílcar Charneca, está fugido desde essa data e é procurado pelas autoridades. Iolanda vive “de coração nas mãos”, com receio de sair à rua enquanto o ex-companheiro não for apanhado. E pede que de uma vez por todas se faça justiça.



A O MIRANTE, Iolanda conta que os episódios de agressão física e verbal começaram quando foram morar juntos e ela teve uma gravidez inesperada. Já namoravam há cerca de um ano.

