Junta de Alverca diz que o lixo acumulado é culpa dos moradores e comerciantes

No último fim-de-semana o jardim de infância da Calhandriz, pertencente à União de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, concelho de Vila Franca de Xira, foi recuperado por voluntários através de um programa de voluntariado promovido pela Cimpor, que tem a designação “Dia do Bem Fazer”. Entre as pessoas que foram ajudar o Guarda Rios encontrou o presidente da junta de freguesia, Mário Cantiga (CDU) a colaborar nas pinturas. Só foi pena que a sua capacidade de mobilização para acções políticas não se estenda à mobilização para o trabalho. É que se ele tem levado todos os camaradas com ele, aquilo fazia-se num rápido. Isto se eles trabalhassem... tão depressa como discursam.