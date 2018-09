Coruche assinala Semana Europeia da Mobilidade

Coruche vai acolher a Semana Europeia da Mobilidade (SEM) entre 16 a 22 de Setembro. Este ano com o tema “Combina e Move-te”, o município tem em marcha um conjunto de acções com o objectivo de promover a mobilidade e o uso de meios de transporte sustentáveis.

A iniciativa, que a autarquia abraça pela décima segunda vez consecutiva, começa no sábado, Dia Europeu Sem Carros, 22 de Setembro. A assinalar este dia, a câmara de Coruche recebe a Powerade Nonstop, a prova Ibérica de BTT, que liga Madrid a Lisboa, em bicicleta. No domingo, dia 23, pelas 10h30, o secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel e o presidente da câmara, Francisco Oliveira, inauguram a ponte Joaquim Casanova do Bêco, que liga as localidades de Couço e Santa Justa.

Destaque ainda para uma acção de formação na quinta-feira, dia 27, sob o tema “Sustentabilidade e Responsabilidade Social”, das 14h00 às 18h00, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça. A Semana Europeia da Mobilidade termina no sábado, dia 29, com o dia dedicado ao coração. Pelas 10h00, decorre uma “caminhada do coração”. Seguem-se várias actividades no Paque Radical, como ginástica para crianças, formação de um coração humano, rastreios de saúde e demonstração de suporte básico de vida.