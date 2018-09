Exposição sobre Sá da Bandeira dá arranque aos 150 anos da elevação de Santarém a cidade

Inauguração marcada para o dia 26 de Setembro, pelas 18h00, na Casa do Brasil.

A exposição “Sá da Bandeira – Filho da Vila, Pai da Cidade”, inaugurada no dia 26 de Setembro, pelas 18h00, na Casa do Brasil, em Santarém, vai dar o pontapé de saída do início das comemorações dos 150 anos da elevação de Santarém a cidade.

A mostra abre no dia em que se assinala não só o nascimento de Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, 1.º Marquês de Sá da Bandeira, mas também a data da assinatura do decreto da elevação de Santarém a Cidade, e encerra no dia 6 de Janeiro de 2019, data em que se assinala a morte de Sá da Bandeira.

A iniciativa conta com a colaboração da Academia Militar, de Pedro de Sá Nogueira, familiar de Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, do arquitecto Carlos Guedes de Amorim e da ACES – Associação Comercial e Empresarial de Santarém, na cedência de espólio.

A exposição apresenta objectos pessoais, bibliografia diversa, artes plásticas (pintura, escultura e gravura), fotografia e numismática. Conta também com uma vertente multimédia, com a exibição de apresentações e filmes ligados ao contexto histórico e à vida e obra de Sá da Bandeira.

A Sala 1 apresenta-nos “O homem” e pretende fazer o enquadramento familiar de Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, com vistas da casa onde nasceu, em 26 de Setembro de 1795 e do seu túmulo no cemitério de Santarém. A Sala 2 mostra-nos “O militar e o político” e procura registar Sá da Bandeira, enquanto militar e estadista.

A Sala 3 apresenta-nos “O antiesclavagista” e faz eco da dimensão ética de Sá da Bandeira, bem como o papel determinante que teve na abolição da escravatura em Portugal. Na Sala 4 é apresentado o filme “Sá da Bandeira e a sua época”, cedido por Pedro Manique, investigador de Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo.