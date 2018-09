Feira Medieval traz “alegria e vivacidade” à aldeia de Asseiceira

A aldeia de Asseiceira, no concelho de Tomar, volta, sábado e domingo, a recuar à época medieval, num evento que visa recuperar “a alegria e vivacidade” para uma povoação actualmente envelhecida.



A organização da Ceyceyra Medieval afirma que esta quarta edição do evento decorre “quando passam exactamente 800 anos sobre a referência histórica mais antiga a este lugar, a doação pelos Templários a Paio Farpado”, tema recriado em 2017 e que é continuado este ano com “o passo seguinte para a consolidação do território como espaço habitado, a nova doação, quatro anos depois, a Pedro Ferreiro”.



“Com o grande rigor posto na organização e as condições oferecidas pelo espaço, Asseiceira transforma-se nestes dois dias num autêntico burgo medieval, cheio de vida graças ao extenso programa de animação”, que inclui arruadas, recriação de momentos históricos e animação de rua, com ponto alto nos cortejos que se realizam à noite, o primeiro (sábado) sobre a doação do lugar por D. Pedro Alvito a Pedro Ferreira e o segundo (domingo) sobre a devolução aos Templários, sete anos depois.



A Ceyceyra Medieval é uma organização do Rancho Folclórico As Lavadeiras e da Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Asseiceira, com o apoio da Junta de Freguesia local e do município de Tomar.