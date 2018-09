Mais de 500 convivas no VI Festival da Terceira Idade da Misericórdia de Pernes

Iniciativa vai juntar mais de 500 seniores de cerca de 15 instituições do concelho de Santarém e de várias misericórdias do distrito.

A Santa Casa da Misericórdia de Pernes promove, no próximo dia 28, o VI Festival da Terceira Idade, Saberes, Sabores e Tradições, na Quinta da Tufeira.

A iniciativa vai juntar mais de 500 seniores de cerca de 15 instituições do concelho de Santarém e de várias misericórdias do distrito, assinalando a comemoração do Dia do Idoso, “desta vez com um conceito diferente, desconstruindo a ideia de que os festivais se destinam apenas à população mais nova”, afirma uma nota da SCMP.

Segundo a organização, os participantes vestem-se nesse dia com “trajes de antigamente”, sendo feito um convite à “criatividade” das instituições para que “a modernidade conviva com a tradição”, contando o programa com “danças, cantares e iguarias gastronómicas da região”, assim como com “momentos musicais, próprios de um festival”.