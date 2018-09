Biblioteca Municipal de Santarém precisa de obras

Em dia de inauguração do Núcleo Escolar da Branca (Coruche), na sexta-feira, 14 de Setembro, os alunos foram premiados com a visita do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Uma manhã especial que começou com o descerrar da placa, seguindo-se uma visita às instalações e os discursos oficiais. E porque o dia era de festa houve ainda um pequeno beberete.