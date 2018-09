Sardoal em festa até 23 de Setembro

O secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, e o presidente da Câmara do Sardoal, Miguel Borges, abriram portas na sexta-feira, 21 de Setembro, a mais uma edição das festas do concelho.







O certame, que decorre até dia 23, teve início com uma sessão solene, seguida de uma visita a todos os stands e inauguraram as exposições “Gil Vicente por Armando Correia”, no Centro Cultural Gil Vicente, e “A Banda!”, no Espaço Cá da Terra. A noite terminou com as actuações dos Cant’Abrantes e do quinteto português Melech Mechaya.







Exposição, gastronomia regional, desporto, folclore e muita música, nada vai faltar a estas festas que têm como ponto alto a cerimónia do hastear da bandeira, nos Paços do Concelho, com a presença dos eleitos locais e guarda de honra prestada pela Filarmónica União Sardoalense e Bombeiros Municipais do Sardoal. Ala dos Namorados e “Fadoando”, que junta em palco conceituados fadistas, são algumas das atracções musicais deste ano.