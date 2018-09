Agrupamento de Escolas da Póvoa mantém horários após pressão dos pais

Alunos vão continuar a começar as aulas diariamente às 09h00 e os portões a abrir pelas 08h45.

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Os alunos do 1º ciclo que frequentam o Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria, em particular a Escola Básica e Secundária Dom Martinho Vaz de Castelo Branco, vão continuar a começar as aulas diariamente às 09h00 e os portões a abrir pelas 08h45.



Inicialmente o horário proposto pelo agrupamento previa aulas às 09h30, significando que os pais só poderiam deixar as crianças na escola pelas 09h15, situação que obrigava a maioria a chegar atrasada aos empregos. Perante a onda de indignação, a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Póvoa de Santa Iria (APEE-PSI) manifestou-se “solidária” com a preocupação dos pais e desenvolveu esforços para que os horários fossem revertidos.



Em reunião realizada com os responsáveis pelo agrupamento, na sequência de uma onda de queixas por parte dos pais, foi conseguido que os horários fossem revertidos. Num curto comunicado o Agrupamento de Escolas informa que a proposta de alteração dos horários do 1º ciclo, aprovada por unanimidade em conselho pedagógico de 23 de Julho, “não vigorará pois o conselho geral não reuniu em tempo útil para aprovação do mesmo”, mantendo-se o horário inalterado. O MIRANTE contactou o agrupamento para obter mais esclarecimentos sobre o assunto mas não obteve qualquer resposta.