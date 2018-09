Colheita de sangue em Alhandra

Dia 29 de Setembro, entre as 9h00 e as 13h00.

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria organiza uma colheita de sangue e Recolha de Inscrições de Potenciais Dadores de Medula Óssea, no sábado, 29 de Setembro, entre as 9h00 e as 13h00, em Alhandra.

O local de recolha localiza-se junto à Casa de Repouso Santa Madalena, Av. Sousa Martins, em Unidade Móvel.

A iniciativa é realizada em parceria com a Casa de Repouso Santa Madalena e com o Agrupamento de Escuteiros 1164 de Alhandra, contando com o apoio da Junta de Freguesia local.