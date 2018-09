Câmara promove sessões públicas nas freguesias de Ourém

A Câmara de Ourém vai realizar sessões públicas informais em todas as freguesias do concelho. “Ouvir Ourém e os Oureenses” é a designação da iniciativa que começa em Outubro. Os encontros vão contar com a presença do presidente do município, Luís Albuquerque (PSD/CDS), e do respectivo presidente da junta de freguesia, e toda a população pode participar. O projecto vai envolver as juntas de freguesia, estando previstas visitas a entidades públicas e privadas, o que vai permitir ouvir várias ideias e opiniões”, referiu o presidente em sessão camarária.

O primeiro encontro está marcado para 8 de Outubro (segunda-feira) em Alburitel, seguindo-se Atouguia (12 de Novembro); Caxarias (10 de Dezembro); Espite (14 de Janeiro); Fátima (11 de Fevereiro); Nossa Senhora da Piedade (11 de Março); Nossa Senhora das Misericórdias (8 de Abril); Seiça (11 de Junho); Urqueira (8 de Julho); União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais (9 de Setembro); União de Freguesias de Gondemaria e Olival (14 de Outubro); União de Freguesias de Matas e Cercal (11 de Novembro) e União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos (9 de Dezembro).

As sessões públicas nas freguesias vão ser transmitidas em directo online através dos canais digitais do município de Ourém.