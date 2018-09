Foi um AVC que impediu escritor Hugo Santos de estar na sua homenagem

Augusta Morgado, residente no Centro de Repouso e Lazer Fonte Serrã, na Póvoa de Santarém, completou 100 anos, na segunda-feira, 17 de Setembro. Professora de Português aposentada, com uma boa disposição contagiante celebrou a sua entrada no clube dos centenários com animação. Tem dois filhos, quatro netos e dois bisnetos. O Centro de Repouso e Lazer Fonte Serrã, que existe como lar desde 2006 e tem valência de Centro de Dia, é um espaço amplo, moderno e acolhedor com terraços, pátio interior, bar e biblioteca, entre outros. Tem capacidade para 63 idosos em regime de internamento, permanente ou temporário.