Meninas da selecção nacional preparam Jogos Olímpicos da Juventude em Rio Maior

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Até ao final de Setembro, o seleccionador nacional de futsal feminino, Luís Conceição irá trabalhar com 14 jogadoras no Centro de Estágios e Formação Desportiva de Rio Maior, na preparação dos Jogos Olímpicos da Juventude, prova que vai decorrer em Buenos Aires, na Argentina. Desse grupo sairão as dez que vão disputar a prova em Buenos Aires.

Na fase de grupos dos Jogos Olímpicos da Juventude, a Equipa das Quinas irá defrontar o Chile, a 7 de Outubro, pelas 16h00. Os restantes encontros estão agendados para os dias 9, frente à República Dominicana (14h00), dia 10, frente à seleção dos Camarões (16h00), e dia 13, diante do Japão (14h00).

O torneio de futsal feminino será disputado por dez selecções, divididas em grupos de cinco. Apuram-se para as meias-finais, marcadas para 15 de Outubro, as duas melhores classificadas de cada grupo. A grande final do torneio olímpico de futsal feminino está agendada para o dia 17, às 15h30.

No outro agrupamento em prova, encontram-se as equipas de Trinidad e Tobago, Tailândia, Espanha, Bolívia e Tonga.