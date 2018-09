Recolha de sangue em Alhandra

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove uma recolha de sangue e de inscrições de potenciais dadores de medula óssea em Alhandra, no sábado, 29 de Setembro. A recolha decorre entre as 9h00 e as 13h00 na unidade móvel do Instituto Português do Sangue e Transplantação, que vai estar estacionada junto à Casa de Repouso Santa Madalena, na Avenida Sousa Martins. A colheita é realizada em parceria com a Casa de Repouso Santa Madalena e com o Agrupamento de Escuteiros 1164 de Alhandra, com o apoio da junta de freguesia.