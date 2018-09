Torres Novas homenageia Hugo Santos sem a sua presença

Hugo Santos está hospitalizado e não compareceu à homenagem que a cidade de Torres Novas lhe preparou, no sábado passado, no auditório da biblioteca Gustavo Pinto Lopes.





A homenagem, ou, como disse a sua filha Ana Maria, "o encontro de amigos do Zé Hugo", como o seu pai certamente preferiria, teve início com a actuação do Médio Tejo Trio, do Choral Phydellius torrejano.



Seguiu-se a projecção de imagens do autor e do seu percurso de vida e a leitura de alguns dos seus poemas.



Eduardo Raposo, investigador do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, falou de um ser com uma sensibilidade extrema e de um escritor com emoções à flor da escrita que cultiva a arte do amor puro que contém em si todos os géneros. O investigador aproveitou também a presença do presidente da Câmara de Campo Maior, Ricardo Pereira, terra onde Hugo Santos nasceu, para lhe pedir uma outra homenagem na sua própria terra de modo a não dar razão ao ditado "santos da casa não fazem milagres".



Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas falou de Hugo Santos como um grande cidadão e um grande munícipe torrejano. "Um vencedor, a par de outros vencedores que nos fazem orgulhar da nossa terra", disse, referindo-se também a algumas glórias torrejanas na área do desporto.



Autor de vasta obra poética, Hugo Santos escreveu também romances e contos, tendo produzido a maior parte da sua obra em Torres Novas, cidade onde vide desde os anos 80 e onde constituiu família. Mas é à nostalgia e à imensidão do Alentejo que vai buscar a inspiração para a escrita, marcada por uma linguagem própria e recorrendo a temas como a família, o amor ou os pássaros.