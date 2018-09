Conservatório de Santarém dá concerto no domingo

O Conservatório de Música de Santarém vai promover no domingo, 30 de Setembro, um Concerto Comemorativo do Dia Mundial da Música e de Abertura do Ano Lectivo 2018/2019. O espectáculo vai decorrer no Convento de Santa Clara, a partir das 17h00, com a participação de alunos e professores do Conservatório e da pianista, compositora e escritora Leonor Leitão-Cadete. A entrada é livre.