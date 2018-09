Dia Mundial do Coração assinalado em Santarém

A Câmara de Santarém vai assinalar o Dia Mundial do Coração, que se comemora a 29 de Setembro (sábado), com diversas iniciativas que vão realizar-se ao longo do dia no Jardim da República, no centro da cidade. Pelas 10h00, há uma caminhada pelo coração, com concentração no Jardim da República, seguindo-se um treino de motricidade para pessoas com mobilidade reduzida (10h30). Pelas 11h30, há uma aula de zumba e às 12h15 há uma formação do coração humano. Entre as 16h45 e as 17h30 realiza-se uma aula de hidroginástica, no Complexo Aquático de Santarém. As inscrições para esta aula podem ser feitas na manhã de sábado, no Jardim da República.

Durante o dia vai ser possível realizar rastreios no âmbito cardiovascular e nutricional, com a participação da Unidade de Cuidados Continuados de Santarém, CUF Santarém e GFS – Serviços Médicos do Coração. Para os mais novos não vão faltar pinturas faciais feitas pela Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém.