Sardoal assinala Jornadas Europeias do Património

A Santa Casa da Misericórdia de Sardoal realiza uma exposição nos claustros do Convento de Santa Maria da Caridade, na vila, no âmbito das Jornadas Europeias do Património, entre os dias 28 e 30 de Setembro. A mostra, intitulada de “Memórias do Povo do Concelho de Sardoal”, pretende partilhar as memórias dos utentes das várias respostas sociais da instituição.