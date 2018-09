Universidade Sénior de Tomar com inscrições abertas

As inscrições para o ano lectivo 2018/2019 da Universidade Sénior de Tomar (UST) estão abertas até 28 de Setembro (sexta-feira), nas suas instalações, no edifício do antigo Colégio Nuno Álvares, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. Podem inscrever-se todas as pessoas com mais de 50 anos, com qualquer nível de escolaridade. Durante o acto da inscrição devem entregar uma fotografia tipo passe e proceder ao pagamento do seguro escolar (seis euros) e da primeira mensalidade (10 euros).