Festival Internacional de Teatro e Artes anima Santarém em Outubro

O Festival Internacional de Teatro e Artes vai oferecer, de 01 a 07 de Outubro, em Santarém e outras localidades da região, 78 iniciativas, com a participação de grupos artísticos de dez países.



Com enfoque no público infantil, o FITIJ tem uma programação que abrange “todo o tipo de público”, aliando espectáculos em teatros a iniciativas de rua, incluindo várias ‘flashmobs’ (actuações imprevistas) e intervenções de arte urbana, e promove residências artísticas, oficinas temáticas para alunos e professores, exposições e a itinerância por municípios da região.



Organizado pela Associação Cultural FITIJ, pela Câmara Municipal de Santarém e pela Fundação Inatel, o festival conta este ano com a participação de grupos de Portugal, Espanha, Inglaterra, Noruega, Dinamarca, Polónia, Letónia, Israel, Brasil e Rússia.



Carlos Oliveira, actor e encenador, fundador do Teatrinho de Santarém e mentor do festival, sublinhou o caráter “abrangente, inclusivo e multidisciplinar” de um evento que envolve perto de uma centena de pessoas e que vai apresentar 34 espectáculos de circo, música, dança e teatro.



Ao longo da próxima semana, vão ainda acontecer cinco exposições temáticas, duas residências artísticas, quatro oficinas de formação, cinco aulas diárias (projecto “Criançando”), seis animações em escolas, sete animações de rua, três obras de arte urbana, duas conferências/colóquios, uma instalação artística e técnica e nove extensões do festival no distrito de Santarém (em Fazendas de Almeirim/Almeirim, Casais da Amendoeira/Cartaxo, Alpiarça e Vila Nova da Barquinha).



Carlos Oliveira realçou os espectáculos de “grande qualidade, premiados internacionalmente” que vão acontecer na região, bem como o envolvimento dos grupos locais e das escolas, com uma das residências artísticas a acontecer na Escola Secundária Ginestal Machado e a outra na Sociedade Recreativa Operária (SRO).



Na primeira, a companhia norueguesa ITS vai trabalhar com os alunos do curso profissional de Artes do Espectáculo – Interpretação, e, na segunda, a companhia britânica Chhaya Collective estará com alunas de dança e músicos.



O festival abre na segunda-feira, 01 de Outubro, com o espectáculo “A Ilha dos Palhaços”, pela companhia Jojo e Lily, da Letónia, às 10:30 e às 14:00, no Teatro Sá da Bandeira, realizando-se à noite um encontro de artistas escalabitanos (João Loureiro, Pedro Clérigo, Nuno Labau e Nuno Fradique), intitulado “Filhos da Terra”, na SRO.



Coincidindo com o Dia Mundial da Música, acontecerão ainda vários ‘flashmobs’, com acordeão, guitarra, violino, em autocarros e espaços movimentados da cidade.



Os espectáculos, que rodarão por vários espaços, incluem ainda as peças “Que sabes tu?... Da literatura portuguesa” e “Em Busca do Fogo”, dos espanhóis Arawake, “Fado Sábado à Tarde”, do grupo dinamarquês Soenderjysk Figurteater, “Aventura no Mar”, da Livraria Aqui Há Gato, “Pântano”, pelo Teatr Rondo, da Polónia (para adolescentes), “Frida e Eu”, pela brasileira Iêda Rodrigues Dias, ou “Happy Hour”, do Duo Looky, grupo de novo circo de Israel.



No dia 02 à noite, no Teatro Sá da Bandeira, actua o coro “Ao Meu Ritmo”, da APPACDM de Santarém, a que se seguirá a peça “A Festa”, do Crinabel Teatro, havendo, ao fim da tarde, um encontro dos vários grupos participantes na Casa do Brasil.



Do programa fazem também parte o espectáculo de circo “Human’Art”, no jardim Portas do Sol, “O Sonho do Palhaço Soneca”, pelo Veto Teatro Oficina, ou “Uma amiga preciosa”, pelo Centro Dramático Bernardo Santareno.



O projecto “Criançando” disponibilizará oficinas temáticas para as escolas sobre robótica, artes plásticas, ciência, artes circenses, fantasia e faz de conta, construção de fantoches, podendo os professores frequentar acções sobre construção e manipulação de marionetas (dinamizada pelo grupo dinamarquês) ou maquilhagem e caracterização e expressão dramática, entre outros.



O Centro Integrado de Educação em Ciências, desenvolvido pela Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha em parceria com a Universidade de Aveiro, dará uma formação sobre “Magia na Ciência”, recebendo aquele município o espectáculo de novo circo “Happy Hour”.



Na apresentação do FITIJ, a vereadora da Câmara de Santarém com o pelouro da Cultura, Inês Barroso, realçou a qualidade de uma programação que, no seu entender, “merece uma projecção nacional”.