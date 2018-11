Apanhado com álcool após ter acidente em Santarém

A PSP de Santarém anunciou este sábado, 24 de Novembro, a detenção de um homem de 55 anos que após ter sido interveniente num acidente de viação foi submetido ao teste de alcoolemia, tendo acusado uma taxa de 2,82 gramas de álcool por litro de sangue (g/l).

Refira-se que se a taxa de álcool no sangue for igual ou superior a 1,2 g/l é considerado crime e punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias, além de serem retirados 6 pontos da carta de condução.

Foram ainda detidos na mesma cidade uma mulher e um homem, de 35 e 47 anos, por acusarem taxas de álcool no sangue de 1,77 e 1,67 g/l, respectivamente, e dois homens, de 26 e 42 anos de idade, por terem sido fiscalizados durante o exercício da condução e não possuírem habilitação legal para o efeito