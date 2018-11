Novo passe único na AML vai custar quase dois milhões de euros a Vila Franca de Xira

Para financiar a sua parte do sistema de passe único de transportes que vai ser criado no próximo ano na Área Metropolitana de Lisboa (AML) a Câmara de Vila Franca de Xira vai ter de pagar um milhão e 900 mil euros. O valor foi avançado pelo presidente do executivo, Alberto Mesquita (PS), durante a votação da proposta de delegação de competências na AML no domínio dos serviços públicos de transporte de passageiros.

A proposta foi aprovada por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda, que considerou que a solução encontrada podia ser mais ambiciosa.

Alberto Mesquita diz que a solução vai permitir dotar os cidadãos de uma das medidas sociais mais importantes desde a revolução do 25 de Abril. Trata-se de vir a permitir aos utentes de transportes públicos usar um só passe em toda a zona da grande Lisboa, pagando no máximo 30 euros (entre Vila Franca de Xira e Lisboa), 40 euros (para os restantes concelhos da AML) e 80 euros (valor máximo por família). Os jovens até 12 anos não pagam e acaba-se o passe L123, que chegava a custar, em alguns casos, 140 euros mensais por pessoa. O novo passe vai também permitir uma multimodalidade de uso de meios – autocarros, comboios, barcos e metro.