Santarém entrega 14 novos sumidouros de CO2

O projecto municipal Raízes da Sustentabilidade entregou no Dia da Floresta Autóctone, 23 de Novembro, mais de mil árvores a 13 famílias de Santarém e à União de Freguesias de Achete, Azóia de Baixo e Póvoa de Santarém.

A entrega dos 14 novos sumidouros, pela mão da vice-presidente da câmara de Santarém, Inês Barroso, na Casa do Ambiente, realizou-se no âmbito da candidatura à 4ª edição do projecto Raízes da Sustentabilidade, que decorreu até dia 31 de Agosto e que possibilitou às famílias scalabitanas, proprietárias de um terreno com até meio hectare disponível para plantação, candidatarem-se à atribuição de 150 sobreiros ou pinheiro-manso, através de uma parceria a estabelecer com o município, a partir da qual passam a integrar a Rede de Famílias com Raízes.

O projecto de natureza ambiental, concebido em 2015 pela Equipa Multidisciplinar de Acção para a Sustentabilidade (EMAS), visa promover, através de acções locais, a redução dos gases com efeito de estufa, bem como a protecção e a preservação das espécies autóctones.

"As espécies resilientes têm mais capacidade de se adaptar ao cenário de alterações climáticas que temos pela frente", referiu Maria João Cardoso, coordenadora da equipa EMAS.

O município, que assumiu com a União Europeia uma redução das emissões de CO2 de 21% até 2020, conta actualmente com 31 Sumidouros, onde foram plantadas mais de três mil árvores. Inês Barroso enfatiza que a autarquia está a criar "um espaço de combate à carbonização" e agradeceu às famílias pelo trabalho que estão a fazer pelo concelho nas próximas décadas, lembrando que faz parte do acordo mútuo assinado entre as famílias e o município, manter as árvores durante pelo menos 50 anos.

Durante a manhã do Dia da Floresta Autóctone, Inês Barroso e Maria João Cardoso estiveram na Escola Alexandre Herculano, onde assinalaram o dia com a plantação de mais 100 árvores autóctones no sumidouro de CO2 já existente no estabelecimento de ensino, com a ajuda de alunos e professores. Os sobreiros, azinheiras, carvalhos, castanheiros e alfarrobeiras foram cedidos pelo viveiro do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.