Aprovado projecto para novos balneários do Grupo Desportivo de Samora Correia

Os novos balneários para o Complexo Desportivo da Murteira, onde joga o Grupo Desportivo de Samora Correia (GDSC), vão ser uma realidade e o projecto foi aprovado na última reunião pública da Câmara de Benavente. O projecto custou 18.500 euros e contempla a construção de quatro novos balneários com salas de apoio, que ficarão localizados entre os campos de formação e o de séniores. A obra vai custar 365 mil euros mais IVA e era uma promessa camarária com mais de uma década.

“O projecto final teve contributos das duas direcções que passaram pelo GDSC e do ponto de vista técnico temos um projecto que serve as necessidades do clube. A obra vai ser financiada totalmente pela câmara e fico muito satisfeito por finalmente vê-la a avançar, os balneários serão de excelente qualidade”, vincou Carlos Coutinho (CDU), presidente do município.

Esta será apenas a primeira fase de um trabalho mais vasto que a câmara quer realizar no local. “Queremos ver se conseguimos, até ao final do mandato, construir o que falta, que são novas bancadas para mais 500 lugares sentados com cobertura e um posto médico, uma obra que custará mais de cem mil euros”, explicou.