Azambuja cria grupos de pais para uma Educação Positiva e Consciente

Programa pretende ajudar os pais a compreender as suas próprias necessidades e as dos seus filhos, no processo de desenvolvimento infantil.

A Câmara Municipal de Azambuja lança o primeiro grupo de pais e cuidadores do programa Educação Parental Positiva e Consciente, uma das acções enquadradas no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Lezíria do Tejo (PIICIE), que é cofinanciado pelo Fundo Social Europeu.

Este grupo de pais, formado por 12 elementos, vai ter encontros dinamizados pelos técnicos da Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária (EMIC), constituída por dois psicólogos clínicos, uma educadora social e uma animadora sociocultural. As actividades de suporte e formação têm o objectivo de ajudar os pais a compreender as suas próprias necessidades e as dos seus filhos, no processo de desenvolvimento infantil.

O município refere em comunicado, que pretende formar mais grupos de pais ou outros adultos cuidadores de crianças entre os três e os oito anos de idade. "Pretende-se que sejam grupos com uma dinâmica colaborativa, de partilha, centrados na promoção de uma educação positiva e utilizando metodologias de intervenção essencialmente práticas", acrescenta em comunicado.

A inscrição é gratuita e o programa inclui um serviço de babysitting. Os interessados devem preencher uma ficha de inscrição (disponível em cm-azambuja.pt) e enviá-la para o email emic.azambuja@cm-azambuja.pt.