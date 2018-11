Grupo desmantelado pela PJ usava empresas fictícias e comprava sem pagar

O grupo desmantelado no dia 13 de Novembro pela Polícia Judiciária (PJ) por crimes de natureza económica que geraram danos de 10 milhões de euros comprava mercadoria sem pagar e vendia-a a preços mais reduzidos, recorrendo sempre a empresas fictícias.

As autoridades judiciárias de Santarém e Tomar, que tutelam esta investigação, emitiram 18 mandados de detenção e 36 de busca, que foram cumpridos em várias localidades de norte a sul do país. E, diz a PJ, o cumprimento dos mandados de detenção e das buscas domiciliárias e não domiciliárias “ocorreu em simultâneo e de acordo com o planeamento operacional previamente definido”.

A explicação foi dada pelo responsável da investigação e coordenador da PJ de Leiria, Gil Carvalho, durante uma conferência de imprensa em que precisou que as mercadorias-alvo do grupo eram, sobretudo, electrodomésticos, maquinaria e produtos alimentares.

“As empresas eram criadas ficticiamente, através de testas-de-ferro e outros”. Compravam as mercadorias sem nunca as pagar e “colocavam-nas no mercado, através de outras empresas fictícias a preços muito mais reduzidos”, explicou.

Os danos estimados por Gil Carvalho são o somatório dos prejuízos causados a quem vendeu e não recebeu, dos impostos que o Estado deveria cobrar e dos prejuízos do comércio legal, que deixou de vender devido ao “dumping”. Como se tratava de grandes quantidades de mercadoria, os privados lesados foram sobretudo retalhistas e não consumidores finais. O grupo foi desmantelado durante uma operação com o nome de código “Cordial Mente”.

De acordo com Gil Carvalho, seis dos 18 detidos constituem o núcleo duro do grupo criminoso, estando referenciados e com antecedentes criminais “por questões similares”. Estão em causa crimes como burla qualificada, falsificação de documentos, receptação e fraude fiscal.

Além do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ, a operação “Cordial Mente” envolveu meios humanos e materiais das diretorias do Norte, do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo, bem como dos departamentos de Investigação Criminal de Braga, Aveiro, Guarda e Unidade Local de Évora daquela polícia, num total de 170 operacionais. Contou ainda com a colaboração dos comandos distritais de Santarém da GNR e da PSP.

A investigação prossegue “visando apurar a real dimensão patrimonial que estará em causa”, segundo a PJ.