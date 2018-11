Internado em hospital psiquiátrico homem que causou distúrbios em comboio

O Tribunal de Santarém mandou internar num hospital psiquiátrico de Lisboa o homem, de 35 anos, que foi detido pela PSP na sexta-feira, 23 de Novembro, na estação ferroviária de Santarém por ter ameaçado com uma faca de cozinha passageiros de um comboio que fazia a ligação entre Tomar e Lisboa.

Após o primeiro interrogatório, no sábado, 24 de Novembro, o juiz decidiu-se pelo internamento compulsivo face à instabilidade emocional demonstrada pelo homem, de nacionalidade portuguesa.

Segundo relato da PSP, após ameaçar alguns passageiros, o detido terá accionado por três vezes o alarme do comboio e acabou por se fechar na casa de banho do mesmo, onde deitou fogo aos papéis do caixote de resíduos, pondo consequentemente em risco a segurança dos outros passageiros e tripulantes da composição. O indivíduo não possuía qualquer documento de identificação com ele.