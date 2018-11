Obras do Centro Escolar da Chamusca sem fim à vista

O empreiteiro continua a justificar o arrastar da empreitada com a dificuldade em encontrar mão-de-obra no mercado de trabalho.



Continua sem fim à vista a conclusão das obras do novo Centro Escolar da Chamusca. A empreitada deveria ter sido entregue no início de 2018, mas têm sido sucessivas as falhas no cumprimento dos prazos por parte da empresa Teixeira Pinto e Soares SA. A última data apontada foi segunda-feira, 12 de Novembro, e mais uma vez não foi cumprida. O empreiteiro continua a justificar-se com a dificuldade em encontrar mão-de-obra no mercado de trabalho. Os alunos continuam a ter aulas em contentores na Escola EB 2,3/S na Chamusca.

A câmara da Chamusca, que contava ter a obra concluída no dia 12, tinha marcado para esta semana a fase de limpezas externas e internas do edifício, tendo-se comprometido também com as empresas para colocarem o recheio no imóvel e ainda com a empresa de equipamento informático. Paulo Queimado, presidente da câmara da Chamusca (PS), disse na sessão de câmara de 13 de Novembro que, perante este cenário, lhe apetecia “espancar alguém”.