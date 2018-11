Sobralinho recebe estágio da Selecção Nacional de Kempo

A Selecção Nacional de Kempo vai realizar um estágio no Pavilhão Multiusos da União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho (UDCAS), no domingo, 25 de Novembro. Este treino tem como objectivo preparar os atletas para as competições europeias e mundiais da temporada de 2019.

No estágio vão participar três atletas da UDCAS: Juari Mariano, que integra a Selecção Nacional de Sport Kempo, Nuno Grilo e Carolina Fonseca, que vão representar Portugal no Mundial UWSKF, que se realiza em Budapeste, de 29 de Novembro a 1 de Dezembro.

Este pavilhão foi recentemente remodelado, ao abrigo do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA), da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Na sequência desta requalificação, que veio melhorar as condições para a prática desportiva, a Federação Portuguesa de Lohan Tao, elegeu-o para a realização deste estágio.

A sede da UDCAS recebe ainda, no dia 25 de Novembro, uma formação oficial de árbitros, com cerca de 30 formandos maioritariamente de clubes da região de Lisboa, Abrantes e Vila Franca de Xira.