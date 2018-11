Torres Novas “não tolera violência contra as mulheres”

Duas telas com a inscrição “Torres Novas não tolera a violência contra as mulheres”, assinalam, nos Paços do Concelho e num dos edifícios do Convento do Carmo, o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

Em comunicado, a Câmara de Torres Novas afirma que as telas foram colocadas na sequência de uma proposta do BE apresentada na reunião camarária de 4 de Setembro e aprovada por unanimidade, assinalando uma data que se celebra em 25 de Novembro.

“A intenção da colocação das faixas é seguir o exemplo de vários municípios a nível europeu que assumem o compromisso de não silenciar esta situação, dando um sinal às vítimas e aos agressores que o município de Torres Novas está atento e é actuante em relação a esta matéria. A visibilidade do tema e da posição do município é um sinal importante que urge transmitir”, refere uma nota da autarquia.