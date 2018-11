Aniversário e Dia da Escola Superior de Educação de Santarém

A Escola Superior de Educação (ESES) do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém), comemorou, este ano, o Dia da Escola assinalando os seus 39 anos, com o tema da importância dos inícios. As iniciativas comemorativas decorreram na ESES a 9 de Novembro e no Convento de S. Francisco a 10 de Novembro.

No dia 9 de Novembro, o programa de comemoração do Dia da Escola teve início pelas 14h00, no auditório 1, com a actuação da IssóTuna - Tuna da ESES a que se seguiu a sessão de abertura, onde estiveram presentes Susana Colaço (directora da ESES), Nuno Bordalo Pacheco (vice-presidente do IPSantarém), Daniel Dias (presidente da Associação de Estudantes da ESES), Margarida Togtema (presidente da Assembleia da ESES) e Ricardo Gonçalves (presidente da Câmara Municipal de Santarém).

Pelas 15h30 realizou-se uma conferência com debate sobre práticas recomendadas em intervenção precoce na infância, por Júlia Serpa Pimentel, com moderação de Leonor Teixeira.

Às 16h00, foi o momento para visitar a exposição de fotografia Memória do Tempo, da autoria de José Soudo, recolocada no corredor do auditório Maria do Céu Roldão, onde passará a estar em permanência.

“Vem plantar a árvore que vai crescer contigo na ESES e deixa uma mensagem para o futuro”, com moderação de Elisabete Linhares, na zona da Esplanada da ESES, foi o momento que antecedeu o tradicional magusto.

No dia 10 de Novembro, o Dia da Escola, foi assinalado no Convento de S. Francisco, com o apoio da Câmara Municipal de Santarém, com o concerto da Jovem Orquestra Sinfónica do Tejo (JOST), que surgiu do desenvolvimento natural de um protocolo de colaboração celebrado em 2014 entre a ESES, o Agrupamento de Escolas N.º 2 de Abrantes e a Sociedade Artística Tramagalense, nos termos do qual se propõem dinamizar projectos no âmbito da Educação Artística, seja em contexto de Educação Formal, seja de Não Formal. A direcção musical da JOST esteve a cargo do Maestro José Teixeira, que contou com a colaboração do Maestro Carlos Gonçalves, que dirigiu este concerto.