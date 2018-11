Câmara de Santarém desafia população a decorar casas e lojas com coroas de Natal

A Câmara de Santarém desafia a população da cidade a decorar portas, janelas e varandas das casas e das lojas com coroas de Natal feitas com material reciclável, para comemorar os 150 anos da elevação de Santarém a cidade, que se assinala a 24 de Dezembro.

O desafio foi lançado pela vice-presidente da Câmara de Santarém, Inês Barroso, durante a apresentação da iniciativa Reino de Natal que vai decorrer entre 24 de Novembro e 6 de Janeiro. O Reino de Natal chega a Santarém este ano uma semana mais cedo do que em 2017. A iluminação será inaugurada no dia 24 abrilhantada por um espectáculo piromusical, no Largo do Seminário, a partir das 18h00, seguindo-se, meia hora mais tarde, um espectáculo de dança contemporânea, pelo Conservatório de Música de Santarém, na Igreja de Marvila. O investimento total no programa de animação é de 120 mil euros, mais 15% do que no passado.

A pista de gelo natural, que vai ser colocada no Jardim da Liberdade, protegida por uma tenda orbital, tem 150 metros quadrados e as entradas vão ser gratuitas. “Queremos que o Natal seja acessível a todos e a pista de gelo vai ser gratuita porque os nossos parceiros acreditaram neste projecto e ajudaram-nos a fazer com que todas as pessoas possam usufruir da pista de gelo sem terem que pagar por isso”, sublinhou Inês Barroso durante a conferência de imprensa do “Reino de Natal” que decorreu no salão nobre dos paços do concelho e contou com a presença de alguns patrocinadores do evento.

A Câmara de Santarém também convidou todas as escolas de ensino básico do concelho e as IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) a construir um pinhal gigante de Natal com todos a plantarem um pinheiro. Durante esta época festiva não vai faltar o Mercadinho de Natal Solidário, que este ano decorre no Jardim da Liberdade.

O Pai Natal vai chegar à Praça Sá da Bandeira no sábado, 1 de Dezembro, pelas 10h00. O Reino de Natal, a pista de gelo natural, o comboio de Natal, o pinhal de Natal, o Mercadinho do Reino, o maior Presépio do Ribatejo e a Casa do Pai Natal vão ser inaugurados pelas 10h30, no Jardim da Liberdade. Nesse dia também tem início o Concurso de Montras no centro histórico da cidade.