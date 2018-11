Leonor Teles diz que é preciso "fazer sucesso fora" para ter êxito em Portugal

A primeira longa-metragem da realizadora de Vila Franca de Xira Leonor Teles, o documentário "Terra Franca", recentemente premiado no Festival de Amiens, estreou, comercialmente, no dia 21 de Novembro em 11 salas em França.

Questionada sobre a opção de estrear primeiro em França, a realizadora, que esteve na estreia em Argenteuil, nos arredores de Paris, respondeu: "É assim que o mercado funciona". E acrescentou: "Um filme tem de fazer sucesso fora para depois ter sucesso dentro do país. Acho que esta estreia em França vai permitir que isso aconteça também em Portugal", afirmou Leonor Teles em declarações à agência Lusa, explicando que o processo de distribuição e programação em França foi mais rápido que em Portugal. "Terra Franca" foi exibido em estreia no passado dia 19 de Outubro, no Festival DocLisboa, e chega às salas portuguesas em 10 de Janeiro próximo.

O filme recebeu, no dia 17 de Novembro, o Prémio de Melhor Primeira Obra da Competição Internacional na 33.ª edição do Festival Internacional de Cinema do Mar da Prata, na Argentina, e, no passado dia 16, foi distinguido com o Prémio Cidade de Amiens, no 38.º Festival Internacional do Filme, que se realiza nesta cidade a 120 quilómetros a norte de Paris.