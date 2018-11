Autoridades notificam empresas por descargas poluentes no rio Grande da Pipa

São três as empresas do concelho de Arruda dos Vinhos sinalizadas e suspeitas, aos olhos das autoridades do ambiente, de serem as autoras das descargas ilegais para a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Arruda dos Vinhos, que depois as envia para o rio Grande da Pipa, afluente do Tejo.

Os recentes alertas deixados por moradores da zona na página do ambientalista Arlindo Consolado Marques motivaram uma acção mais diligente das diferentes entidades fiscalizadoras do ambiente e o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita (PS), admite que em breve a origem da contaminação será revelada.

“Há descargas industriais sinalizadas na ETAR de Arruda e através da Agência Portuguesa do Ambiente foram feitas análises para identificar qual a empresa ou empresas que estão a provocar este problema ambiental. Algumas foram notificadas e já foram feitas algumas iniciativas que melhoraram consideravelmente a situação, que já não é tão grave como chegou a ser”, adianta o autarca.