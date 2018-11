Casa São Pedro de Alverca comemora 38º aniversário de olhos postos no futuro

A instituição particular de solidariedade social (IPSS) de apoio a idosos comemorou no dia 13 de Novembro o seu aniversário, com um jantar de convívio e homenagem póstuma a José Sabino, membro fundador.

A celebrar 38 anos de vida, a Casa São Pedro de Alverca, em Alverca do Ribatejo, conta com “muitos sonhos concretizados” e continua a “procurar proporcionar mais qualidade aos utentes e colaboradores”. As palavras são da presidente da direcção, Luciana Nelas, durante a sua intervenção na cerimónia comemorativa, que se realizou na noite de 13 de Novembro.

“A Casa São Pedro de Alverca tem uma obrigação constante para com aqueles que dela beneficiam ou venham a beneficiar, na procura de novas ideias e projectos, que permitam melhorar o serviço prestado nas respostas sociais”, sublinhou.

A cerimónia contou, entre outras entidades, com a presença de Alberto Mesquita, presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, presidente da assembleia municipal e Carlos Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho.

Luciana Nelas diz que o balanço destes 38 anos é positivo e destaca o empenho de todos quantos ali trabalham, pois só com o “trabalho colectivo tudo se desenvolve e a obra nasce”. A IPSS emprega 132 pessoas, que prestam cuidados a mais de duas centenas de utentes. Conta com uma estrutura residencial para idosos, centro de dia, serviço de apoio domiciliário e, mais recentemente, de uma unidade para demências e uma unidade das grandes dependências.

“Segurança Social está esgotada”

Luciana Nelas chegou a essa casa em 2011, depois de se ter reformado da direcção dos serviços administrativos do Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, e desde então “muito mudou”. “A Segurança Social está esgotada e devia olhar mais por estas instituições. O aumento de apoio que tivemos é mínimo para as respostas sociais que prestamos e é duro continuarmos a pagar o IVA da electricidade, água e luz a 23 por cento. As nossas despesas são elevadíssimas e muito difíceis de suportar”, lamenta.

Outra das despesas que cresceu nos últimos anos prende-se com a contratação de mais médicos e enfermeiros, que a lei passou a exigir. “Deixámos de poder trabalhar com a prata da casa. Agora temos seis enfermeiros e dois médicos”, conta.

Luciana Nelas reconhece a necessidade dos serviços prestados por estes profissionais aos utentes, mas reclama por “apoios do Ministério da Saúde”, que ajudem a suportar os custos.

Confiante no futuro da instituição, Luciana Nelas frisa que está disponível para “enfrentar com empenho e espírito de missão as dificuldades que se avizinham” e que a instituição sempre será “criteriosa e exigente no cumprimento da sua missão”.

Homenagem a José Sabino Ferreira Lopes

José Sabino Ferreira Lopes, um dos membros fundadores da Casa São Pedro de Alverca, foi homenageado a título póstumo e dá agora nome à sala de Centro de Dia da IPSS. Aquando da sua morte, em Fevereiro de 2018, ocupava o cargo de presidente do conselho consultivo.